Дело Сависаара: Калло признан виновным, бизнесмены оправданы, Сависаару вернут деньги

Калев Калло Фото: Лийз Трейманн

Харьюский уездный суд во вторник признал парламентария Калева Калло (Центристская партия) виновным по делу о коррупции, ключевым фигурантом которого был бывший мэр Таллинна, экс-председатель Центристской партии Эдгар Сависаар, сообщает rus.err.ee.

Суд установил, что вина Калло (Центристская партия) в коррупции доказана. Его признали виновным в посредничестве при даче взятки Сависаару бизнесменом Хилларом Тедером.

В качестве наказания Калло получил полтора года тюрьмы условно. Калло заявил, что намерен обжаловать решение суда.

Обвиняемых в рамках этого же дела в даче взятки бизнесменов Айвара Туулберга и Велло Кунмана суд оправдал. В отношении еще одного обвиняемого предпринимателя Александра Кофкина суд постановил прекратить производство в связи с истечением срока давности.

Äripäev пишет, что Кунману, Туулбергу и Кофкину будут возвращены расходы на судебные издержки. Кунману вернут 39 310 евро и 57 центов, Туулбергу - 116 269 и 72 цента, Кофкину - 79 197 евро.

Суд постановил, что обнаруженные у Эдгара Сависаара в ходе обыска 80 000 евро наличными придется ему вернуть, пишет Rus.Postimees. Также ему будут возмещены расходы на разбирательства в размере 3237 евро.

В конце декабря 2018 года Госсуд принял решение о признании Сависаара неподсудным по состоянию здоровья.

Обвинения

Госпрокуратура обвиняла в даче взяток Сависаару бизнесменов Айвара Туулберга, Александра Кофкина и Велло Кунмана.

Бывший председатель горсобрания Таллинна и нынешний депутат Рийгикогу Калев Калло обвинялся в содействии получению и даче взятки. В посредничестве при даче взяток был обвинен бывший политик Виллу Рейльян.

В 2017 году Рейльян признал себя виновным, и суд принял решение в его отношении в порядке согласительного производства и приговорил Рейльяна к уплате в пользу государства чуть более 33 000 евро.

18 июня 2019 года бизнесмен Хиллар Тедер признал, что в 2014 году он втайне финансировал Центристскую партию, чтобы горуправа принимала выгодные для него решения. После показаний Тедера суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и прекратил уголовное дело в отношении него по принципу оппортунитета. Тедеру предстоит выплатить в пользу государства штраф в размере 200 000 евро.

Дело Сависаара началось в сентябре 2015 года, когда КАПО предъявила на тот момент мэру Таллинна Эдгару Сависаару подозрения в неоднократном получении взятки.

Согласно подозрениям, в 2014 и 2015 годах Эдгар Сависаар неоднократно брал взятки в виде имущества и льгот на сумму нескольких сотен тысяч евро.