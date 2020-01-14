Ограничения на покупку земли иностранцами коснутся и лиц без гражданства

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План МВД по усложнению покупки иностранцами земли, на которую действуют ограничения, связанные с государственной безопасностью, коснется и имеющих постоянный вид на жительство в Эстонии граждан РФ, а также лиц без гражданства.

Нынешняя версия Закона о сужении прав на приобретение недвижимой вещи (KAOKS) основное внимание уделяет охране государственной границы. Дополнения к закону, которые сейчас находятся в разработке, предусматривают ограничения при покупке земли на определенных территориях, непосредственно прилегающих к инфраструктуре жизненно важных услуг.