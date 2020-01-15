Правительство России уходит в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев Фото: Фото: Александр Астафьев, Scanpix

Дмитрий Медведев после послания президента России Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку, передает РИА Новости.

ТАСС пишет, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции подать в отставку правительству в действующем составе.

"Эти изменения, когда они будут приняты <...>, внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, - сказал премьер. - В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ, чтобы правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - сказал Медведев.

Путин сообщил о намерении ввести должность зампредседателя совбеза и предложить эту должность Медведеву.

Президент РФ попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового кабинета министров.

Согласно статье 11 Конституции РФ, предложение о кандидатуре нового премьера вносится не позднее двухнедельного срока после отставки кабмина.

BBC пишет, что упавший рубль уже отыграл падение. По состоянию на 18:00 (московское время) 15 января курс доллара на Московской бирже составляет 61,4 рубля - столько же, сколько на открытии. Курс евро составляет 68,5 рубля. Это на 15 копеек выше, чем на открытии биржи. Индексы Московской биржи и РТС растут на 0,2%. Ранее после новостей об отставке российского правительства курсы доллара и евро на Московской бирже выросли на 5%. Биржевые индексы падали на 0,5-1%.

Сегодня президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил передать Госдуме право утверждать кандидатуру премьер-министра России. Поправки в Конституцию, предложенные в ходе послания президента России Федеральному собранию, должны быть вынесены на всенародное голосование.