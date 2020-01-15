Путин предложил передать парламенту часть полномочий президента России и провести всеобщее голосование

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Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил передать Госдуме право утверждать кандидатуру премьер-министра России.

Путин также предложил, чтобы парламент по представлению главы правительства утверждал всех вице-премьеров и федеральных министров, пишет Meduza.

Президент России, утверждающий сейчас состав правительства, по словам Путина, не будет иметь права отклонить кандидатуры, согласованные парламентом.

В то же время, подчеркнул Путин, за президентом должно остаться право отстранять премьер-министра, его заместителей и других министров в случае, если те утратили доверие или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности.

Поправки в Конституцию, предложенные в ходе послания президента России Федеральному собранию, должны быть вынесены на всенародное голосование.

Путин подчеркнул, что предложенные поправки могут быть приняты парламентом, однако он все же считает необходимым провести референдум.

Среди предложенных президентом России поправок в Конституцию — утверждение премьер-министра и членов правительства парламентом, а не президентом; закрепление индексации пенсий и размера МРОТ не ниже прожиточного минимума в основном законе, а также запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для ряда категорий госслужащих.