Квартирный триллер в Кейла: продолжение

Покупатели квартир в кейлаской новостройке через несколько месяцев после уплаты первого взноса оказались в необычной ситуации: они все еще не могут выкупить свои квартиры.

Фото: Andras Kralla

Осенью мы писали о том, как несколько клиентов внесли предприятию Sild Capital солидную предоплату за квартиры в одной из кейласких новостроек, однако еще до оформления сделок эту недвижимость арестовал Налогово-таможенный департамент. Люди оказались в ловушке, не имея возможности завершить сделки. Причиной ареста имущества Налогово-таможенным департаментом послужили налоговые долги компании Sild Capital на сумму более 60 000 евро.