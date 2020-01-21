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Макрон и Трамп объявили перемирие в споре о цифровом налоге

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп в декабре 2019 года. Фото: Scanpix

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что в ходе обсуждения запланированного Парижем цифрового налога с президентом США Дональдом Трампом стороны решили сотрудничать, чтобы избежать повышения тарифов, передает Reuters.

Макрон и Трамп договорились приостановить потенциальную тарифную войну до конца 2020 года, и стороны продолжат переговоры в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о цифровом налоге в течение этого периода, передает Reuters со ссылкой на источники во французской дипломатии.