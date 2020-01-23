Äripäev: лидеры ТОПа промышленных предприятий на удивление разнообразны

Äripäev составил ТОП промышленных предприятий. В нём победила компания LTH-Baas Александра Малюгина.

Производство (иллюстративное фото) Фото: Лийз Трейманн

Владелец и член правления AS LTH-Baas Александр Малюгин затруднился сказать, в чём была причина того, что его предприятие заняло первое место. Самым важным он считает то, что хорошо знает свою отрасль, клиентов и конкурентов, а также умеет держать качества. Главным трендом прошлого года он считает подорожание рабочей силы.