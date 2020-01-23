Департамент государственной инфосистемы рекомендует временно отказаться от использования браузера Internet Explorer

Департамент государственной инфосистемы (RIA) рекомендует временно отказаться от использования браузера Internet Explorer.

Фото: Scanpix

Как сообщает департамент, киберпреступники используют опубликованную в середине декабря критическую уязвимость безопасности, которая позволяет отправлять в компьютеры пользователей браузера Internet Explorer вредоносные программы. Поскольку в настоящее время нет патча безопасности для обычных пользователей, RIA рекомендует временно избегать использования браузера Internet Explorer, пока не будут выпущены новые патчи безопасности.