Elron объявил тендер на закупку поездов

Фото: Рауль Меэ

Всего планируется приобретение шести двухсистемных электровозов с возможностью заказа в будущем еще десяти поездов.

Elron объявила тендер на закупку пассажирских поездов, пишет ERR со ссылкой на пресс-службу госкомпании. Новые поезда будут курсировать на отрезке электрифицированной железнодорожной линии Таллинн-Тарту, строительство которой завершится в декабре 2024 года.

В новых поездах будет больше сидячих мест, при этом они будут съемными. «В летние месяцы мы хотим за счет съемных сидений обеспечить больше места для велосипедов, а в осенне-зимний период предоставить возможность сидеть большему количеству пассажиров», – поясняет Сакс.

Срок подачи предложений для участия в тендере истекает 1 июня. Предполагаемое время поставки поездов намечено на вторую половину 2024 года.