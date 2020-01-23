FinanceEstonia выдаст знак добрых традиций нескольким краудфандинговым платформам

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Bondora Capital, Crowdestate, EstateGuru и Fundwise.

Общественная организация FinanceEstonia, представляющая интересы предприятий финансового сектора, объявила, что будет выдавать знак соблюдения добрых традиций тем краудфандинговым порталам, деятельность соответствует требованиям, указанных в добрых традициях.

Порталы, которые получили знак соблюдения добрых традиций краудфандинга, должны соблюдать свои обязанности в сферах по защите данных, отмыванию денег и защите потребителей. Решение о вручении знака принимает комиссия FinanceEstonia по краудфандингу, которая контролирует соответствие требованиям соблюдения добрых традиций.

Цель знака соблюдения добрых традиций в том, чтобы отметить надежные краудфандинговые порталы, поддержать их хорошие практики и развивать сотрудничество. По словам партнера адвокатского бюро NJORD Анне Веэрпалу, которая руководит работой комиссии по соблюдению добрых традиций, добрые традиции краудфандинговой деятельности сейчас дополняются, для того чтобы соответствовать усовершенствованному законодательству.

«Вступает в силу регуляция Европейского Союза, которая уровняет законодательство во всем регионе, несмотря на то, что для этого понадобится еще пару лет, благодаря изменению традиций мы постараемся мотивировать порталы уже сегодня двигаться по направлению к изменениям. Самым большим вызовом, и в какой-то степени целью приведенных в традициях правил, является повышение осведомленности инвесторов через деятельность самих порталов, а также обеспечение того, что деятельность порталов будет ответственной. Выданные по решению комиссии знаки дадут инвесторам дополнительную уверенность в том, что касается деятельности их порталов», сказала Веэрпалу.

По словам руководителя рабочей группы FinanceEstonia по краудфандингу и исполнительного директора EstateGuru Михкеля Стамма, важность и необходимость добрых традиций краудфандинга подтверждает также ставшая известной на этой неделе новость о закрытии одного латвийского портала. Он подчеркивает, что в случае порталов, инвесторы должны более внимательно следить за их деятельностью и при необходимости выяснять дополнительную информацию.

«Уверенность в надежности портала будет тогда, когда его деятельность лицензирована какой-либо регуляцией. Стоит смотреть также на то, как долго платформа работает, кто собственники, какие экономические показатели и как отзываются о портале пользователи», сказал он. Несмотря на то, что на уровне Европейского Союза регуляции еще в разработке, многие государства-члены уже сейчас установили свои регуляции. Что касается Эстонии, то по словам Стамма, надежность обеспечивает контроль со стороны FinanceEstonia, правила добрых традиций, а также ежегодный контроль соответствия во время вручения знака соблюдения добрых традиций.

Знак соблюдения добрых традиций, выдаваемый FinanceEstonia, будет выдаваться краудфандинговым порталам за то, что их деятельность соответствует требованиям, указанных в добрых традициях. Порталы, которые получили знак соблюдения добрых традиций краудфандинга, должны соблюдать свои обязанности в сферах по защите данных, отмыванию денег и защите потребителей. Решение о вручении знака принимает комиссия FinanceEstonia по краудфандингу, которая контролирует соответствие требованиям соблюдения добрых традиций.

С добрыми традициями можно ознакомиться здесь.