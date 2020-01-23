Лийна Лакс • 23 января 2020
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Реформа ЕС может поднять минималку примерно на 100 евро
По словам Руководителя Центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, организация приветствует идею Европейской Комиссии по гармонизации системы минимальной зарплаты. Фото: Raul Mee
Если проект минимальной заработной платы, обсуждаемый в Европейской комиссии, будет принят, Эстония должна будет резко повысить минималку.
Хотя минимальную зарплату или меньше в Эстонии получают всего 80 000 человек, ее увеличение повлияет и на другие ставки - например, на стоимость места в детском саду.