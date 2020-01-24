Enefit Green изучает возможность строительства нового ветропарка

На этой неделе компания Enefit Green подала волости Саарде (юго-западная Эстония) ходатайство о специальной планировке с целью начала оценивания влияния на окружающую среду и определения возможностей для строительства парка ветрогенераторов, передает предприятие.

По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, в соответствии со стратегией Eesti Energia предприятие занимается поиском новых возможностей по увеличению доли возобновляемой энергии как наиболее чистой формы производства энергии в портфеле концерна. Цель Eesti Energia – производить в 2023 году уже 45% электроэнергии из возобновляемых или альтернативных источников.