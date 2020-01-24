Кристьян Пруул • 24 января 2020
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Фирма политика получала запрещенную госпомощь
Компания Tartu Agro, 20 лет арендовавшая землю по чрезвычайно выгодной цене, должна вернуть государству 1,2 миллиона евро, поскольку Европейская Комиссия решила, что речь идет о запрещенной государственной помощи.
В 2000 году тогдашний министр сельского хозяйства Ивари Падар подписал договор аренды, согласно которому Tartu Agro арендовал 3098 гектаров государственных пахотных земель по чисто символической цене. Фото: Eiko Kink
Европейская Комиссия решила, что сельскохозяйственная фирма Tartu Agro получила неоправданную государственную помощь, поскольку арендовала земли по цене ниже рыночной. Согласно постановлению комиссии, предприятие должно вернуть государству 1,2 млн евро.