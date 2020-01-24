Каспар Аллик • 24 января 2020
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Tallink: коронавирус компанию не затронул
Доля азиатских туристов в настоящее время невелика, поэтому распространение коронавируса 2019-nCoV не затронуло бронировки Tallink, сообщила директор по коммуникации судоходной компании Катри Линк.
Тем не менее, по словам Линк, предприятие обращает на тему вируса особое внимание, в связи с чем в начале этой недели распространила дополнительную информацию среди экипажа судов и персонала отелей.
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