Tallink: коронавирус компанию не затронул

Доля азиатских туристов в настоящее время невелика, поэтому распространение коронавируса 2019-nCoV не затронуло бронировки Tallink, сообщила директор по коммуникации судоходной компании Катри Линк.

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Тем не менее, по словам Линк, предприятие обращает на тему вируса особое внимание, в связи с чем в начале этой недели распространила дополнительную информацию среди экипажа судов и персонала отелей.