В Финляндии у двух человек подозревают коронавирус

Приехавшие из китайского города Ухань туристы обратились в местную в поликлинику из-за симптомов гриппа.

Фото: Miguel Candela, Zumapress/Scanpix

Туристы, приехавшие в финский город Ивало (северная Финляндия) из города Ухань, ночью обратились в местную поликлинику из-за симптомов гриппа, передает Yle.

По словам врача Центральной больницы Лапландии Маркку Броаса, у пациентов взяты пробы, они отправлены на анализ в Хельсинки.

Жертвами вирусной пневмонии, вызванной ранее неизвестным коронавирусом, стали, по последним данным, 26 человек. Всемирная организация здравоохранения пока не объявила коронавирус международной угрозой для здоровья людей.

Китай пытается взять под контроль распространение коронавируса, который затронул более 830 человек и от которого скончались более 20 человек.

Предполагается, что вирус возник на рынке в Ухане (центральный Китай), где, согласно предварительной информации, происходила нелегальная торговля животными, среди которых, возможно, были змеи.

В Ухане проживает 11 миллионов человек, а в соседнем Хуангане - 7 миллионов человек. Сейчас оба города объявлены закрытой зоной.

Заражения коронавирусом были до сих пор обнаружены в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Японии, Южной Корее, Тайване и США. Симптомы включают жар, затрудненное дыхание и кашель.