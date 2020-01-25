Коронавирус может поставить под удар экономику Китая

Китайские медицинские работники собрались перед тем, как идти на помощь пациентам Уханя. Фото: Liu Kun/Chine Nouvelle/Scanpix

Коронавирус, который, по информации на утро воскресенья унес жизни 56 человек и которым сейчас заражены почти две тысячи человек, уже распространился на десять других стран. Распространение вируса оказывает влияние как на глобальные биржи, так и внутреннюю экономику Китая. Эстонский Департамент здравоохранения рекомендует не посещать опасные регионы.

Как пишет американское финансовое издание Barrons, больше всего на экономику Китая могут повлиять ограничения на свободное передвижение людей. Центральное правительство Китая фактически изолировало 11-миллионный город Ухань, где возник вирус. Кроме того, в провинции Хубэй были закрыты не менее семнадцати городов. Запрет на выезд касается в общей сложности 40 миллионов человек.