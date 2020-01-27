По посольству США в Ираке ударили три ракеты
Три ракеты ударили по посольству США в Ираке, которое находится в «зеленой зоне» Багдада с повышенным уровнем безопасности, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на AFP.
Одна из ракет ударила по ресторану на территории посольства. По разным данным от ударов пострадали от одного до четверх человек.
Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди осудил атаку и, по его словам, распорядился найти и наказать виновных.
Госдепартамент США призвал Ирак выполнять свои обязательства по защите американских дипломатических объектов.
Ранее рядом с посольством США падали несколько ракет 21 и 26 января.