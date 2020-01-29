Государство увеличило объём субсидий тем, кто успел подать заявку за 4 часа

Фото: Рауль Меэ

Спрос на дотации на покупку электромобилей превзошёл ожидания, поэтому правительство изыскивает новые варианты.

17 января в 9:00 начался приём заявок на получение дотации на покупку электромобилей (до 5000 евро на машину стоимостью до 50 000 евро). В 13:00 приём был прекращён: общая сумма заявок составила 1,485 миллиона евро, что в 2 раза превышало выделенные на эти цели 600 000 евро.