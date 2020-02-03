Авторынок Эстонии 2019: десятилетие непрерывного роста

Продажи новых автомобилей в Эстонии растут уже десять лет подряд. После кризиса 2008-2009 годов, когда рынок рухнул на 80%, начался период подъёма. Иногда он был незначительным (1,4% в 2013), иногда внушительным (11% в 2017), но рынок упорно лез вверх. Хотя максимум 2007 года, когда взлёт продаж новых авто перевалил за 30 000, не достигнут и поныне, тем не менее, по большому счёту, авторынок Эстонии не только вышел на докризисный уровень, но и основательно закрепился на нём.

В начале года военная полиция Эстонии обновила свой автопарк, заменив ранее использовавшиеся автомобили Volkswagen Passat 2014 года выпуска на новенькие Škoda, из которых три являются полноприводными дизельными кроссоверами Kodiaq и три - бензиновыми седанами Superb. По сравнению с предшествующими новые машины оснащены большим числом «мигалок», теперь они имеются не только на крыше, но и на бамперах, на радиаторе, на задних дверях и около боковых зеркал. Ранее автомобили Škoda положительно зарекомендовали себя в качестве машин для полиции, таможни и скорой помощи. Фото: Sõjaväepolitsei

По данным Департамента шоссейных дорог, в 2019 году первичную регистрацию прошли 27 584 новые легковушки, то есть авторынок вырос на 5%. Неплохой показатель, во всяком случае, по сравнению с предшест­вующим годом, когда также был рост, но тогда он уложился в более скромные 2,7%. Кроме авто, в 2019 году было продано 639 новых мотоциклов и 544 мопеда.