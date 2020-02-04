Ярослав Тавгень • 4 февраля 2020
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Публикация результатов кокуса в Айове откладывается
Публикация результатов первого голосования в Демократической партии на выборах президента США откладывается из-за плохо работающего приложения.
Вчера состоялось первое голосование в рамках выборов президента США. Это произошло на кокусе в Айове (кокус - собрание сторонников партии, в данном случае – Демократической, на котором люди голосуют за того, кого бы они хотели видеть президентом).
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