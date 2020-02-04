Публикация результатов кокуса в Айове откладывается

Фото: Робин Бек, Scanpix

Публикация результатов первого голосования в Демократической партии на выборах президента США откладывается из-за плохо работающего приложения.

Вчера состоялось первое голосование в рамках выборов президента США. Это произошло на кокусе в Айове (кокус - собрание сторонников партии, в данном случае – Демократической, на котором люди голосуют за того, кого бы они хотели видеть президентом).