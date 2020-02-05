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В офисах материнской компании ПБК прошли обыски

Вчера в рамках уголовного производства о возможном нарушении санкций ЕС, в Таллинне и Риге провели обыски в нескольких офисах, связанных с медиакомпанией Baltic Media Alliance (в холдинг входят в числе прочих изданий телеканал ПБК и газета "МК-Эстония").

По информации латвийского агентства LETA, совладельца и председателя правления Baltic Media Alliance Олега Солодова подозревают в нарушении международных антироссийских санкций Фото: Wikipedia

Госпрокуратура подтвердила, что эстонские правоохранители оказали помощь латвийским коллегам в расследовании уголовного дела о возможном нарушении международных санкций, сообщает rus.err.ee.