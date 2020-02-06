Сенат США проголосовал против отстранения Дональда Трампа от должности

Сенат США проголосовал против отстранения президента Дональда Трампа от должности.

За импичмент проголосовали 48 сенаторов, 52 были против. Среди голосовавших за отставку был только один республиканец, Митт Ромни, некогда бывший кандидатом в президенты. Все республиканцы проголосовали за импичмент.

Президент США Дональд Трамп Фото: Scanpix

Ранее за отставку Трампа проголосовала Палата представителей США, однако после нее судьбу вопроса должен был решать Сенат.