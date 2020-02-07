«ЕвроХим» построил в Силламяэ новый терминал

Российская компания «ЕвроХим» сообщила, что в декабре прошлого года в порту Силламяэ был открыт новый терминал по перевалке аммиака.

Фото: Raul Mee

В опубликованном 5 февраля годовом отчете компании сказано, что в декабре 2019 года на базе портовой инфраструктуры «ЕвроХима» в Силламяэ был открыт новый терминал по хранению и перевалке аммиака, что обеспечило дополнительную гибкость в части логистики и снижение затрат, сообщает rus.err.ee. Мощность перевалки аммиака ориентировочно составляет миллион тонн в год.