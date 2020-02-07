«Спасибо, Маргус!»: эстонский олигарх объявил, что отдал аптеки работникам

Провизоры, которые стали хозяевами аптек после того, как владелец сети Apotheka Маргус Линнамяэ решил отдать им аптеки, отказываются комментировать это решение. Только аптекарь Тийу, работающая в Apotheka на Балтийском вокзале в Таллинне, поблагодарила Линнамяэ за этот шаг.

Фото: Andras Kralla

«О нас заботятся. Государство о нас не заботится», - сказала провизор. По ее словам, невероятно, что государство создало ситуацию, когда с 1 апреля 1500 человек могут потерять работу. «Для нас решение Маргуса Линнамяэ - очень хорошая новость. Спасибо, Маргус!» - сказала Тийу.