«Давление по зарплатам стало меньше»

Портал CVKeskus и Агентство информации о зарплатах провели исследование, в ходе которого спрашивали людей, насколько сильно их реальный доход отличается от желаемого.

Фото: Лийз Трейманн

Результаты таковы: в среднем опрошенные зарабатывают 73% своей желанной зарплаты. Индекс давления по зарплатам составил 27%. Как отмечает CVKeskus, ещё пару лет назад люди говорили, что зарабатывают 64% желаемой зарплаты (тем самым, индекс давления по зарплатам составлял 36%). При этом руководитель отдела маркетинга CVKeskus Хенри Аувяарт отмечает, что индекс давления по зарплатам оказался в прошлом году на 30% выше среди высококвалифицированных специалистов.