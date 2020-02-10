Экспорт и импорт в 2019 году остались на уровне предыдущего года

По данным Департамента статистики, в 2019 году экспорт товаров остался по сравнению с предыдущим годом на том же уровне, а импорт уменьшился на 1%. Значительный рост товарообмена в первое полугодие позволил смягчить его снижение во второй половине года.

Фото: Raul Mee, Andres Haabu

В прошлом году из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 14,4 млрд евро и импортировано в Эстонию на 16,1 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 1,69 млрд евро и на его сокращение, по сравнению с 2018 годом, более всего повлиял рост экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Наибольший профицит наблюдался в товарообмене древесины и изделий из древесины и различных промышленных товаров.