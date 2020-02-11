Enefit VOLT открывает 10 высокоскоростных станций зарядки электромобилей

Enefit VOLT - дочернее предприятие Eesti Energia. Фото: Рауль Меэ, Андрес Хаабу

Крупнейшая в Эстонии сеть быстрой зарядки электромобилей Enefit VOLT, которая сегодня начала обслуживание клиентов, откроет к концу следующего года 10 сверхбыстрых зарядных станций, зарядка на которых будет выполняться в несколько раз быстрее. Enefit VOLT начнет предлагать своим клиентам первые сверхбыстрые зарядные устройства в сотрудничестве с Circle K, одной из крупнейших в Эстонии компаний по продаже моторных топлив, сообщило предприятие Eesti Energia.

Член правления Eesti Energia Маргус Вальс сказал сегодня на открытии Enefit VOLT в центре «Юлемисте», что наличие удобной, быстрой и покрывающей всю страну сети зарядных станций является ключевым фактором для прорыва в сфере экологически чистого электрического транспорта.