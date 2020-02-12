Из Эквадора - с любовью

Раньше Алексей Кунчев каждую неделю приносил домой по букету, теперь привозит из Эквадора в Эстонию по несколько тысяч роз.

По наблюдениям Алексея Кунчева, большинство покупателей предпочитают обычные красные, белые и розовые розы. Фото: Лийз Трейманн

Заниматься этим необычным делом Алексей начал недавно – поэтому сперва мы сомневались, стоит ли писать о нём статью. Но потом оказалось, что сама история возникновения этого бизнеса настолько красива и романтична, что скрыть её от читателей мы не можем. Тем более – в преддверии Дня всех влюблённых.