Евгений Осиновский: фейковое гражданство – это издевательство над детьми

Депутат Рийгикогу считает, что дети попали в абсурдную ситуацию: они теоретически имеют право на получение эстонского гражданства, но де-факто не смогут его получить.

Как пишет Социал-демократическая партия в своём пресс-релизе, социал-демократы сегодня инициировали в Рийгикогу проект о внесении изменений в Закон о гражданстве, который в случае его принятия позволит живущим в Эстонии детям стать реальными, а не фейковыми гражданами страны.

«Цель нашего законопроекта – привести в порядок принятые в конце января в Рийгикогу изменения к Закону о гражданстве, которые теоретически дали 1 500 детям право стать гражданами Эстонии, но при этом ввели для них несправедливые и неисполнимые условия для получения гражданства», – отметил Евгений Осиновский.

По его словам, законопроект социал-демократов направлен на отказ от абсурдного периода ожидания 18-летия – до этого возраста ходатайствующие о получении гражданства Эстонии не могут получить от РФ справку об освобождении их от российского гражданства.

Принятый парламентом закон коалиции вступит в силу 17 января. На основании этого закона гражданство получат всего 130 детей. Остальные 1 370 детей станут фейковыми гражданами, поскольку российское законодательство не позволяет отказываться от гражданства РФ до достижения совершеннолетия. Социал-демократы выступали против этого законопроекта и за принятие вместо него более справедливого, который дал бы гражданство всем детям. Поняв, что центристы, EKRE и Isamaa на это не пойдут, соцдемы поддержали законопроект коалиции, чтобы гражданство получили хотя бы 130 человек.