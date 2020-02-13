Основатель эстонского стартапа рассказал, как нашел золотую жилу

Один из основателей стартапа Comodule Кристьян Марусте рассказал на конференции «Конгресс газелей» о том, как он намерен победить китайских производителей.

Владелец стартапа Comodule Кристьян Марусте Фото: Raul Mee

Компания Comodule начинала с производства устройств для электровелосипедов и самокатов, которые позволяют подключать их к интернету. Не так давно они запустили и собственное производство электросамокатов.