Полина Волкова • Ярослав Тавгень • 13 февраля 2020
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COMODULE OÜ

Основатель эстонского стартапа рассказал, как нашел золотую жилу

Один из основателей стартапа Comodule Кристьян Марусте рассказал на конференции «Конгресс газелей» о том, как он намерен победить китайских производителей.

Владелец стартапа Comodule Кристьян Марусте  Фото: Raul Mee

Компания Comodule начинала с производства устройств для электровелосипедов и самокатов, которые позволяют подключать их к интернету. Не так давно они запустили и собственное производство электросамокатов.

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