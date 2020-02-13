Полина Волкова • Ярослав Тавгень • 13 февраля 2020
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Основатель эстонского стартапа рассказал, как нашел золотую жилу
Один из основателей стартапа Comodule Кристьян Марусте рассказал на конференции «Конгресс газелей» о том, как он намерен победить китайских производителей.
Компания Comodule начинала с производства устройств для электровелосипедов и самокатов, которые позволяют подключать их к интернету. Не так давно они запустили и собственное производство электросамокатов.
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