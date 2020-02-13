Ярослав Тавгень • 13 февраля 2020
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В ТОПе газелей победила компания из Ида-Вирумаа
В ТОПе газелей - рейтинге самых быстрорастущих предприятий, составляемом Äripäev - победила компания NV Trade, принадлежащая депутату маардуского горсобрания Николаю Дегтяренко.
Сегодня в "Котле культуры" проходит Конгресс Газелей - событие, посвященное быстрорастущим предприятиям. Фото: Raul Mee
Сегодня Äripäev вручил награды 10 самым быстрорастущим предприятиям страны, возглавившим ТОП газелей, составляемый изданием.
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