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Рост экономики Германии остановился

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Германии в четвертом квартале 2019 года остался на уровне показателя третьего квартала, сообщило Федеральное статистическое ведомство страны в пятницу, 14 февраля.

Как сообщает Deutsche Welle, это позволяет говорить о стагнации экономики ФРГ в последней четверти 2019-го. Причиной стало замедление роста покупательской активности частных домохозяйств, сокращение инвестиций в оборудование и снижение показателей экспорта.