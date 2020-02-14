Союзы: Эстонии нужно решить проблему с добычей известняка

Эстонский союз предприятий горнодобывающей промышленности и Эстонский союз строительных материалов в совместном заявлении предупреждают, что строительный рынок ожидает кризис cырья, если правительство не выдаст новые разрешения на добычу полезных ископаемых, передает rus.postimees.ee.

Фото: Andras Kralla

По данным союзов, в Харьюмаа резервы добычи известняка, необходимого для строительства дорог и зданий, подходят к концу, поскольку нынешние карьеры будут исчерпаны через шесть-семь лет.

По мнению союзов, решения по ходатайствам на получение разрешения должно выдавать правительство, поскольку местные выступают против добычи полезных ископаемых. Как поясняют организации, местные самоуправления не получают достаточную компенсацию: значительная часть налога на добычу полезных ископаемых идет не местной общине, а в госказну.