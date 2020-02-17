Äripäev: Линнамяэ хочет купить банк

Фото: Андрас Кралла

Анонимные источники Äripäev сообщили изданию, что предприниматель Маргус Линнамяэ хочет купить банк. Более того, он якобы уже сделал предложение Coop Pank о продаже ему контрольного пакета. Ни одна из сторон эту информацию не подтверждает.

По словам трёх анонимных источников, последнюю попытку купить банк Линнамяэ предпринял, когда на биржу выходил Coop. По словам источников, он сделал предложение о покупке контрольного пакета, но акционеры отказали.