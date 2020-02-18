Ярослав Тавгень • 18 февраля 2020
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Многомиллиардная сделка на рынке перевозок

Фото: HO

Bombardier согласился продать свой железнодорожный бизнес за 8,2 миллиарда долларов.

Канадский производитель самолётов Bombardier согласился продать свой железнодорожный бизнес французскому предприятию Alstom за 8,2 миллиарда долларов, сообщает CNBC. Компания пошла на этот шаг для того, чтобы снизить долговую нагрузку и сконцентрироваться на своём основном бизнесе.

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