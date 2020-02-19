Минсоцдел: в этом году средний рост пенсий составит 45 евро

Министерство социальных дел направило на согласование законопроект об утверждении ценности индекса государственной пенсии в 2020 году, согласно которому новый индекс составит 1,080. Это значит, что в случае принятия законопроекта с 1 апреля рост пенсий составит в среднем 8%. Вместе с внеочередным повышением пенсий средняя пенсия по старости повысится на 45 евро, сообщило министерство в пресс-релизе.

Фото: Andras Kralla

Пенсия человека с 44-летним стажем с 1 апреля вырастет в среднем на 45 евро, то есть составит 528 евро вместо прежних 483 евро.