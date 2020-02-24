Президент Латвии провозгласил закон о роспуске Рижской думы

24 февраля президент Латвии Эгилс Левитс провозгласил закон о роспуске Рижской думы, сообщает латвийский DELFI со ссылкой на администрацию президента.

С завтрашнего дня временным руководителем администрации думы станет госсекретарь Министерства охраны среды и регионального развития Эдвинс Балшевицс. Его заместителем будет директор юридического департамента Министерства финансов Артис Лапиньш, а членом временной администрации назначен замдиректора юридического департамента Министерства юстиции Алексей Ремесов.

Партия "Согласие" сразу же заявила, что оспорит закон в Конституционном суде, передает агентство LETA. Лидер партии Янис Урбанович сказал, что партия ждала момент, когда президент объявит закон. "Согласие" уверено, что Рижская дума была распущена неправомерно.