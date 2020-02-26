Что делать, если ваши деньги безвозвратно исчезли?

Собственник может слишком поздно понять, что наёмный руководитель компании подаёт ему неверные данные о текущих делах: на следующий день из офиса пропадут и техника, и работники, а на банковских счетах будет гулять ветер.

Адвокаты Sorainen Пирет Шасмин и Карл Каск предупреждают: владельцы не должны слепо доверять управляющим. Фото: Андрас Кралла

Столкнувшиеся с такой ситуацией собственники нередко впервые открывают для себя, как сложно привлечь к ответст­венности членов правления и вернуть хотя бы часть имущест­ва. Однако недавнее жёсткое обвинение, неожиданно увенчавшее судебное разбирательст­во по делу «нефтяной королевы» Ольги Козловской, пополнило практику новыми способами рассмотрения ответственности членов правления в суде.