Кристьян Пруул • 27 февраля 2020
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Что делать, если ваши деньги безвозвратно исчезли?
Собственник может слишком поздно понять, что наёмный руководитель компании подаёт ему неверные данные о текущих делах: на следующий день из офиса пропадут и техника, и работники, а на банковских счетах будет гулять ветер.
Адвокаты Sorainen Пирет Шасмин и Карл Каск предупреждают: владельцы не должны слепо доверять управляющим. Фото: Андрас Кралла
Столкнувшиеся с такой ситуацией собственники нередко впервые открывают для себя, как сложно привлечь к ответственности членов правления и вернуть хотя бы часть имущества. Однако недавнее жёсткое обвинение, неожиданно увенчавшее судебное разбирательство по делу «нефтяной королевы» Ольги Козловской, пополнило практику новыми способами рассмотрения ответственности членов правления в суде.
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