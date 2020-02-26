Эстонские профсоюзы призывают Украину отменить закон о труде

По оценке Центрального союза профсоюзов Эстонии, многие положения, указанные в украинских законопроектах, противоречат конвенциям Международной организации по охране труда.

Центральный союз профсоюзов Эстонии обратился к президенту, правительству и парламенту Украины с призывом отклонить законопроекты "О труде" и "Об обеспечении профсоюзной деятельности", которые сейчас находятся на рассмотрении в Верховной Раде, пишет ERR. "Запланированные изменения неприемлемы для страны, которая поддерживает демократические ценности", - говорится в письме, отправленном главой Центрального союза профсоюзов Пеэпом Петерсоном президенту Украины Владимиру Зеленскому, спикеру парламента Дмитрию Разумкову и премьер-министру Алексею Гончаруку.

Эстонская организация считает, что при вступлении этих инициатив в силу права украинских работников будут существенно ущемлены.

По данным профсоюзов, указанные законодательные инициативы дадут работодателям право в одностороннем порядке изменять условия трудового договора и, если работник не согласен, уволить его без выплаты выходного пособия. Также планируемые поправки в трудовое законодательство резко снижают оплату сверхурочной работы и отменяют некоторые социальные гарантии.