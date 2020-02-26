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Tallink инвестирует в Горхолл почти 300 млн евро

Председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене, мэр Таллинна Михаил Кылварт и совладелец холдинга Infortar (владеет Tallink Grupp и Eesti Gaas) Айн Ханшмидт. Фото: Лийз Трейманн

Таллинн нашел инвестора для десятилетиями неиспользуемого Горхолла. Частными инвесторами станут Tallink и Infortar. Общая сумма инвестиций составит примерно 300 млн евро.

В ходе сегодняшней пресс-конференции таллиннской мэрии был представлен новый городской проект с привлечением частных инвесторов, а также состоялось подписание соглашения о намерениях осуществления проекта.