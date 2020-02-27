«Потеряли десятки тысяч евро из-за ситуации с коронавирусом»

Владислав Боборенко, являющийся директором компании Saros Est, производящей натяжные потолки и светильники, рассказал ДВ о том, как возглавляемое им предприятие потеряло деньги на том, что люди в Европе боятся коронавируса.

Директор компании Saros Est Владислав Боборенко. Фото: Илья Смирнов

«Во второй половине марта во Франкфурте должна была состояться выставка, - рассказывает Боборенко. – Она проходит раз в два года и является довольно важной для нашего бизнеса - эдакая всемирная встреча покупателей. Мы запланировали много встреч на ней. Последние полгода мы очень упорно к ней готовились, вложив много денег и усилий. В итоге выставку перенесли на сентябрь, а мы потеряли деньги».