В Эстонии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Эстонии зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавируса у прибывшего автобусом из Риги гражданина Ирана.

Первый зараженный прибыл автобусом из Риги. Фото иллюстративное. Фото: Erik Prozes

Об этом в четверг, 27 февраля, в прямом эфире утреннего шоу Terevisioon на телеканале ETV заявил министр социальных дел Танель Кийк, сообщает rus.err.ee.

Он сообщил, что речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. В настоящее время он изолирован.

Более подробную ситуацию Департамент здоровья разъяснил сегодня на специальной пресс-конференции.

В ходе пресс-конференции генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило сообщила, что нет планов устанавливать в Эстонии чрезвычайное положение, однако может появиться надобность взвесить рекомендацию к отмене мероприятий и отказа от их посещений.

Но, по имеющимся сегодня данным, серьезной опасности заразиться вирусом для жителей Таллинна нет.

Представители департамента сказали, что на сегодняшний день нет причин считать, что вирус может каким-то образом истощить ресурсы системы здравоохранения.

Заболевший прибыл в Эстонию автобусом из Риги. Представители департамента сказали, что в автобусе, в котором ехал зараженный, было 24 человека, среди них сам зараженный и его дочь. С пассажирами автобуса удалось связаться.

Иран находится на пятом месте по распространению коронавируса - по состоянию на утро четверга там заражены 139 человек, а скончались 19. Как сообщает РИА Новости, 39 человек в этой стране выздоровели после заражения.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на текущий момент составляет 82 084 человека, смертей - 2801, количество выздоровевших - 32 495. На данный момент смертность от коронавируса составляет 3,3%.