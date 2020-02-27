Законопроект о дополнительных выходных днях внесен в парламентское производство

В 2021 году на субботу или воскресенье выпадают три государственных праздника. Фото: Андрас Кралла

Оппозиционная парламентская фракция соцдемов в четверг, 27 февраля, внесла в производство Рийгикогу законопроект, предусматривающий предоставление работникам дополнительных выходных дней в том случае, если государственный праздник выпадет на субботу или воскресенье, пишет rus.err.ee.

Согласно законопроекту, если государственный праздник выпадает на субботу или воскресенье, то выходным становится ближайший рабочий день.

Выходной не будет предоставляться в том случае, если госпраздник всегда выпадает на воскресенье, например, на Пасху.