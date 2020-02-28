Enefit Green не собирается на биржу во время паники

“Я знаю больше, чем могу сказать”, - заявил глава концерна Eesti Energia Хандо Суттер о IPO Enefit Green. Фото: Андрас Кралла

Enefit Green (входит в концерн Eesti Energia) не собирается выходить на биржу завтра, но и из-за паники на рынках не собирается останавливать процесс подготовки IPO.

За последние шесть дней мировые биржи упали приблизительно на 10%, и сейчас точно не время, когда можно легко привлечь деньги. Поэтому, по словам финансового директора Eesti Energia Андри Авила, если сейчас надо было бы принять решение, выходить ли на биржу завтра, то разумнее было подождать, пишет Äripäev.