Семейная фирма готовится покорить Европу армянским шашлыком

Владелец компании Hogg Invest Гагик Сахрадян рассказал ДВ, что начинать бизнес ему было непросто - фирма-производитель шашлыка даже оказывалась на грани банкротства. Теперь, пятнадцать лет спустя, семейное предприятие уже во второй раз вошло в рейтинг «Газелей».

Гагику Сахрадяну шашлык до сих пор не надоел, хотя он занимается его производством уже много лет. Фото: Андрас Кралла

По словам Сахрадяна, самая трудная задача в пищевом бизнесе - «продвинуть» свой ассортимент в торговые сети.