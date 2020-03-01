Полина Волкова • 1 марта 2020
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Семейная фирма готовится покорить Европу армянским шашлыком
Владелец компании Hogg Invest Гагик Сахрадян рассказал ДВ, что начинать бизнес ему было непросто - фирма-производитель шашлыка даже оказывалась на грани банкротства. Теперь, пятнадцать лет спустя, семейное предприятие уже во второй раз вошло в рейтинг «Газелей».
Гагику Сахрадяну шашлык до сих пор не надоел, хотя он занимается его производством уже много лет. Фото: Андрас Кралла
По словам Сахрадяна, самая трудная задача в пищевом бизнесе - «продвинуть» свой ассортимент в торговые сети.
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