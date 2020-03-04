Блумберг снялся с выборов в США

Бывший мэр Нью-Йорка и владелец агентства Bloomberg миллиардер Майкл Блумберг Фото: Марко Белло, Scanpix

И попросил голосовать за Джо Байдена.

Только что было объявлено, что бывший мэр Нью-Йорка и владелец агентства Bloomberg миллиардер Майкл Блумберг снялся с выборов. Он попросил своих сторонников голосовать за бывшего вице-президента США и лидера нынешней гонки Джо Байдена.