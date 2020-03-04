Ярослав Тавгень • 4 марта 2020
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Блумберг снялся с выборов в США
Бывший мэр Нью-Йорка и владелец агентства Bloomberg миллиардер Майкл Блумберг Фото: Марко Белло, Scanpix
И попросил голосовать за Джо Байдена.
Только что было объявлено, что бывший мэр Нью-Йорка и владелец агентства Bloomberg миллиардер Майкл Блумберг снялся с выборов. Он попросил своих сторонников голосовать за бывшего вице-президента США и лидера нынешней гонки Джо Байдена.
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