Ярослав Тавгень • 4 марта 2020
Новости
Только для подписчиков
Выборы в США

Блумберг снялся с выборов в США

Бывший мэр Нью-Йорка и владелец агентства Bloomberg миллиардер Майкл Блумберг  Фото: Марко Белло, Scanpix

И попросил голосовать за Джо Байдена.

Только что было объявлено, что бывший мэр Нью-Йорка и владелец агентства Bloomberg миллиардер Майкл Блумберг снялся с выборов. Он попросил своих сторонников голосовать за бывшего вице-президента США и лидера нынешней гонки Джо Байдена.

    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Выборы в США
    Самое читаемое