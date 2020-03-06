Петербургский международный экономический форум отменен из-за коронавируса

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) должен был пройти в Петербурге с 3 по 6 июня. Фото: TACC/forumspb.com

Председатель оргкомитета по подготовке Петербургского международного экономического форума и первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что Петербургский экономический форум не состоится. Отмена продиктована эпидемией коронавируса, пишет "Фонтанка".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) должен был пройти в Петербурге с 3 по 6 июня.

Вслед за Петербургским из-за коронавируса отменяется также и Красноярский экономический форум, который должен был пройти с 19 по 21 марта. Ранее в Росии из-за распространения коронавируса было решено перенести Российский инвестиционный форум в Сочи, а также Ялтинский экономический форум.