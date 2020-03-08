Женщин продвигают в руководители на 20% реже, чем мужчин

Фото: Andras Kralla

Исследование, проведённое компанией McKinsey, показало, что на 100 мужчин, которых продвинули либо наняли со стороны в качестве руководителей среднего звена, приходится лишь 72 женщины, прошедшие тот же путь. Т.е. у женщин возникает барьер ещё на стадии продвижения в руководители среднего звена.

Исследование Grant Thornton International среди 5000 средних предприятий по всему миру показало, что лишь треть руководителей этих предприятия (29%) являются женщинами.