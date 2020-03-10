Рийгикогу принял закон с целью упростить привлечение инвестиций в стартапы

Парламент принял сегодня в третьем чтении законопроект об изменениях в коммерческом кодексе, законе о нотариальном удостоверении и законе о плате за услуги нотариуса. Фото: Андрас Кралла

Парламент принял сегодня в третьем чтении законопроект об изменениях в коммерческом кодексе, законе о нотариальном удостоверении и законе о плате за услуги нотариуса. Основная цель инициативы - упростить привлечение инвестиций в эстонские стартапы.

С момента вступления в силу закона для привлечения инвестиций всем участникам сделки больше не нужно будет являться к нотариусу в одно время. Достаточно, чтобы все владельцы фирмы были согласны с упрощённой формой сделки, а уставной капитал предприятия составлял бы минимум 10 000 евро, сообщила пресс-служба фракции Центристской партии в парламенте.