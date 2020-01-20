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Правовая комиссия хочет упростить привлечение иностранных инвестиций в стартапы

Фото: Riigikogu

Правовая комиссия Рийгикогу направила на первое чтение два законопроекта, цель которых - расширить возможности иностранных инвесторов при инвестировании в эстонские стартапы, сообщила пресс-служба Рийгикогу.

“Правовая комиссия единогласно решила принять меры для улучшения предпринимательской среды в Эстонии и упростить привлечение иностранных инвестиций в стартапы”, – сказал председатель комиссии Яанус Карилайд.